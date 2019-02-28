فيديو يتسبب في هجوم حاد على ” سارة الودعاني ” واتهامها باستغلال طفلها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب فيديو جديد نشرته خبيرة الجمال سارة الودعاني في موجة إنتقادات واسعة بعد أن إنتشر الفيديو بسرعة كبيرة وحقق مشاهدات تخطت 230 ألف على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأظهر الفيديو ” الودعاني ” وهي تجلس بجانب طفلها لكنها وضعت عليه سلسلة حقيبة عليها توقيع أحد العلامات وكأنها تتعمد إستغلال طفلها الوليد في الترويج .

وأثار الموقف غضب متابعيها ، حيث قال أحدهم ” أجتها هدية الشنطة بس ناس تبي لايكات ” وقال آخر ” أتقي الله في نفسك في النفاس ومابطلتي تصوير. تفرغي نفسك للطفلك ” و آخر يقول ” الحين جالسة تتمسخر على هدية رغد دايز ” ، وغيرها من التعليقات الرافضة لتصرفها .

الجدير بالذكر أن ” الودعاني ” شاركت جمهورها إستعدادها للولادة وأغرقت مواقع التواصل الإجتماعي بصور ومقاطع مصورة عن طفلها ” سعد ” ، بصورة إستفزت متابعيها على حد تعبيرهم.