نيسان ألتيما 2019 الجديدة كليا تنطلق رسميا في الشرق الأوسط

طوكيو(صدى):

كشفت “ نيسان ” النقاب اليوم عن سيارة “ ألتيما ” الجديدة كلياً، والتي ترسي معياراً جديداً من حيث التصميم ومتعة القيادة والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة سيارات السيدان متوسطة الحجم. وتقدم السيارة أسلوباً متميزاً، وتصميمات داخلية راقية، ومحركين جديدين، وخصائص متطورة ضمن نهج “نيسان للتنقل الذكي”. وتطرح سيارة “نيسان ألتيما 2019” بسعة محرك 2.5 لتر خلال شهر فبراير في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم طرح “ألتيما” بسعة محرك 2.0 لتر بالمنطقة خلال الصيف.

وكانت الجيل السادس من سيارة “ألتيما”، الأفضل مبيعاً ضمن سيارات السيدان من “نيسان”، قد ظهر للمرة الأولى عالمياً من خلال “معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018″، والذي تزامن مع عرض “نيسان” لسيارة “فورمولا إي” للسباقات في أمريكا الشمالية للمرة الأولى.

ولا تزال سيارة “ألتيما” تحتفظ بمكانتها كخيار مفضّل لدى عملاء “نيسان” في منطقة الشرق الأوسط. وقد حظيت مبيعات الجيل الخامس من “ألتيما” بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 30 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (أبريل 2018 – يناير 2019)، حيث شكّلت مبيعات التجزئة نسبة 46% من إجمالي مبيعات السيارة. ويأتي هذا النجاح على الرغم من أن الجيل الحالي للسيارة وصل إلى العام الأخير لدورة حياته. ويحظى الجيل الحالي من سيارات “ألتيما” بمكانة مرموقة حيث يستحوذ على أعلى حصة في هذه الفئة بالمنطقة.

وفي معرض تعليقه، قال كاليانا سيفاغنانام، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند: “تستند سيارة ألتيما الجديدة كلياً إلى سُمعة عريقة تمتد إلى 25 عاماً، إذ يحظى هذا الطراز بشعبية مذهلة بين عملائنا في منطقة الشرق الأوسط، وإننا واثقون بأن السمات المتطورة التي أُضيفت من خلال الجيل السادس لهذا الطراز سوف تعزز جاذبيتها بين عملائنا.” وأضاف: “تضفي ألتيما الجديد كلياً رونقاً متجدداً على سيارات سيدان متوسطة الحجم، من حيث التصميم والاستمتاع بتجربة القيادة والتقنيات، وهي السمات التي تجمع بين القدرات والسعر المعقول. وتتميز سيارة ألتيما 2019 بالتصميم الخارجي الانسيابي، والتصميم الداخلي الفخم، والتحسينات في المحرك، ونظام التعليق المُحكَم، ونظام المقاعد المعزّز، ما يجعلها متفوقة على فئتها.”

ويعد تصميم سيارة “ألتيما” الجديدة كلياً مستوحى من تصميم سيارة “نيسان في – موشن 2.0” النموذجية الحائزة على جوائز، والتي ظهرت للمرة الأولى في المعرض الدولي للسيارات بأمريكا الشمالية 2017 والذي أقيم في مدينة ديترويت. ويتميز هذا الجيل من “ألتيما” بأنه أقل ارتفاعاً وأكثر طولاً وعرضاً من الجيل السابق، وذات مستوى عالٍ من الاتزان والإطلالة الجريئة، مع خيار لعجلات وأطر قياس 19 بوصة. أما بالنسبة للتصميم الداخلي، فهو جديد ومتميز كلياً، فتضم لوحة تحكم عريضة بتصميم “gliding wing” الشهير من نيسان، ما يبرز خصائص التصميم الخارجي للسيارة من حيث غطاء المحرك وفتحات التهوية المنخفضة ويساعد في خلق بيئة مفتوحة ورحبة داخل السيارة.

وتضم أبرز ميزات الرفاهية والراحة في التصميم الداخلي للسيارة مقاعد مطوّرة ذات دعامات إضافية توفر مستوى أفضل من الدعم والتماسك. كما تضم السيارة أنظمة Apple CarPlay™ ، وAndroid Auto™، وشاشة ملوّنة متعددة اللمس قياس 8 بوصات، وهي القدرات التي تضمن تجربة ترفيه شاملة داخل السيارة، مع المحافظة على مستوى تحكم سلس أثناء القيادة.

وتم دمج أحدث التقنيات كمعيار يميّز سيارة “ألتيما 2019” في إطار نهج “نيسان للتنقل الذكي”. وتشتمل هذه التقنيات على كلٍ من خاصية التنبيه باقتراب مركبة أخرى والتي تساعد للسائق استشعار جميع المركبات من حوله عند الرجوع للخلف. وعند استشعار جسم ما، يقوم النظام بإشعار السائق من خلال تنبيهات صوتية وبصرية. كما تتيح السيارة مراقبة آمنة للطريق من الأمام والجوانب والخلف من خلال تقنيات تدخّل، وهي: مكابح طوارئ أوتوماتيكية عند استشعار المشاة، والتنبيه عند الخروج عن مسار الطريق (LDW)، والتنبيه بالنقطة العمياء من خلال نظام راداري، والتنبيه باقتراب مركبة أخرى عند الخروج من المواقف (RCTA)، والمساعدة بالضوء المرتفع (HBA).

وتأتي سيارة “ألتيما 2019” بمحركين جديدين، حيث تضم السيارة محركاً من 4 أسطوانات متوازية سعة 2.5 لتر طراز DOHC يعمل بنظام الحقن المباشر، وهو الخيار القياسي في سيارة “ألتيما 2019”. ولا تقتصر مزايا هذا المحرك على قوة الأحصنة وعزم السيارة فحسب، بل إنه يضم عدداً من التحسينات فيما يتعلق بانخفاض الصوت والضجيج الذي يحدثه داخل المقصورة، إلى جانب الميزات المحسّنة الخاصة بكلٍ من استهلاك الوقود والانبعاثات الأكثر نظافة.

وجرى استبدال محركات الجيل السابق من سيارة ألتيما ذات الست أسطوانات سعة 3.5 لتر، بأول محرك على مستوى العالم جاهز للإنتاج يعمل بتقنية الشحن التوربيني “تربو” ذي الضغط المتغير. ويعد ذلك تطوراً تكنولوجيا بارزاً، حيث يمكن للمحرّك، وهو من طراز VC-Turbo، تغيير معدل الضغط بسلاسة، ما يحقق أداءً يفوق محركات ذات حجم أكبر بكثير، مع الحفاظ على معدل كفاءة الوقود ومستوى انبعاثات أفضل.

ومن المقرر أن يتم طرح “ألتيما 2019” بعددٍ من الإصدارات المتنوعة، وهي: S وSV وSL بسعة محرك 2.5L، والإصدارين SV وSL بسعة محرك 2.0L Turbo. كما سيتم فتح باب الحجوزات للإصدار 2.0L VC-Turbo في وقت مبكر من صيف 2019.

أبرز المواصفات

يتميز الجيل السادس لسيارة “ألتيما” الجديدة كلياً بالخصائص التالية:

منظومة سلامة متطورة ضمن نهج “نيسان للتنقل الذكي”.

محركان جديدان، بما في ذلك أول محرك على مستوى العالم جاهز للإنتاج يعمل بتقنية الشحن التوربيني “تربو” ذي الضغط المتغير

تصميم خارجي متميز، بارتفاع أقل، وعرض أكبر وإطلالة أقرب للرياضية.

مقصورة داخلية رحبة، بتصاميم متميزة ورفيعة المستوى.

تصميم خارجي بإطلالة رياضية

تستوحي سيارة “ألتيما” الجديدة كلياً تصميمها من سيارة “نيسان في – موشن 2.0” النموذجية الحائزة على جوائز، والتي ظهرت للمرة الأولى في المعرض الدولي للسيارات بأمريكا الشمالية 2017 بمدينة ديترويت. وشأنها شأن السيارة النموذجية، فإن “ألتيما” تحظى بمظهر متميز يخطف الأنظار لأول وهلة، نظراً لإطلالتها وخصائصها الرياضية التي تتمثل في انخفاض جسم السيارة وتصميم أكثر عرضاً وديناميكية مقارنة بالأجيال السابقة من سيارة “ألتيما”، والذي يرجع الفضل فيه جزئياً إلى عملية التجميع الجديدة، واستخدام محركين جديدين بتصميم مبتكر.

ومقارنة بالإصدارات السابقة، تعد سيارة “ألتيما” الجديدة أقل ارتفاعاً بمعدل 1.1 بوصة، وهي أكثر طولاً بمعدل 1.0 بوصة، وأكثر عرضاً بـ 0.9 بوصة، في الوقت الذي تتسم بمقدمة متدلية أصغر حجماً وذلك بفضل قاعدة عجلات أطول بـ 1.9 بوصة، وعجلات خلفية أكثر ميلاً باتجاه الزوايا. وبذلك يصبح التصميم أكثر سلاسة بشكل هائل من كونها ذات مظهر معقّد. ويبلغ معامل كفاءة السحب 0.26 فقط. أما العجلات والإطارات قياس 19 بوصة ذات الحجم الأكبر فهي تضفي إلى مظهر السيارة رونقاً وإطلالة خطيّة تفصيلية، وهو ما يتجلّى بوضوح من خلال الخطوط الأفقية الحادّة على السيارة، والبصمات الخاصة بتصميم سيارات “نيسان” مثل شبكة V-motion، والمصابيح الانسيابية مقوّسة الشكل.

أما عناصر التصميم الخارجي المتوفرة في سيارة “ألتيما 2019، فتشمل كلاً من شبكة V-motion المتميزة ذات اللون الأخضر الداكن، وكشّافات أمامية من نوع LED ذات مصابيح نهارية لتنبيه سائقي السيارات الأخرى بظروف الطريق، ومصابيح LED للضباب، وسطح معلّق يحتوي على دعامات نحيفة، وفتحة سقف شفافة. وتتوفر السيارة بعدة ألوان من حيث التصميم الخارجي، تتضمن اللون الأحمر القرمزي الداكن والذي تتغير درجته بحسب الضوء، واللون البرتقالي المائل إلى الحُمرة بصبغة عاكسة فريدة، ما يبرز تفاصيل وسمات التصميم الخارجي للسيارة والتي تجعل منها تحفة فنية رائعة.

مقصورة داخلية أنيقة

تضم المقصورة الداخلية لسيارة “ألتيما 2019” لمسات أقرب إلى الفخامة، من حيث التصميم والمواد المصنّعة منها، والتي تأتي في مقدمتها لوحة التحكم على شكل “جناح منزلق” وهي خفيفة الوزن ومتراصة وأكثر اتساماً بالوضع الأفقي. كما تتوفر السيارة بعدة ألوان ولمسات أنيقة ومميزة في المقصورة الداخلية، وذلك بحسب الإصدار.

كما تتيح المقصورة الداخلية ذات الطابع المتطور مستوى رفيع من الراحة والفخامة من حيث التجهيزات وخصائص الاتصال، والتي تشمل شاشة متطورة قياس 7.0 بوصات للمساعدة أثناء القيادة، وتصميم مقاعد مستوحى من تصاميم مقاعدة انعدام الجاذبية في وكالة “ناسا”، ودعامات إضافية مزدوجة الكثافة مصنوعة من الإسفنج تضمن تماسكاً ودعماً بدرجة أفضل، وملحقات مصنوعة من الجلد المثقّب، ومفتاح تشغيل للمحرك عن بُعد يحتوي على خاصية التحكم الذكي بدرجة حرارة السيارة، ومقعد للسائق قابل للتحريك في 8 اتجاهات بقدرة على تخزين أوضاع الجلوس.

وتأتي سيارة “ألتيما 2019” مزوّدة بأنظمةApple CarPlay™ وAndroid Auto™، مع وجود شاشة ملوّنة متعددة اللمس قياس 8 بوصات، وخاصية استخدام الهاتف بالبلوتوث Bluetooth® Hands-free Phone System، وبث الملفات الصوتية عبر البلوتوث Bluetooth®.

وتتضمن تشكيلة خيارات تشغيل الملفات الصوتية والترفيه والمعلومات كلاً من نظام Bose® Premium Audio بثمانية مكبّرات للصوت، بما في ذلك مضخّم رقمي جديد يحتوي على ثماني قنوات متكافئة.

تحسينات بالأداء الديناميكي والتحكم بهيكل السيارة

بالإضافة إلى الإمكانيات المتميزة من حيث الأداء العالي في كافة ظروف الطقس بفضل منظومة الدفع الكامل المتوفرة في سيارة “نيسان ألتيما 2019” بجميع إصداراتها، فهي مزوّدة بطيف من أنظمة التعليق والتوجيه والتحكم بالهيكل. وتتضمن أبرز التغييرات في نظام التعليق كلاً من تطبيق أول مصدّات خلفية أحادية الأنابيب، ودعامات تعليق إضافية تضمن تحسين استجابة السيارة دون التأثير على الخشونة وإعدادات هندسة التعليق لتحسين استجابة التعليق. ويتمثل الهدف من تطوير هيكل السيارة في تعزيز تجربة القيادة بشكل أكثر راحة وتحكماً وثقة، وهي سمات لا تقتصر على الإصدارات الأعلى بل تشمل جميع إصدارات “ألتيما 2019”.

وتمت ترقية نظام التوجيه بالسيارة ليصبح تصميماً جديداً مزدوج التروس يُدار بالكهرباء (DP-EPS)، والذي يعمل على تحسين أداء قدرات التوجيه ويقلص الضجيج في نظام التوجيه. وساهم ذلك أيضاً في تقليص المجهود المبذول أثناء التوجيه على السرعات المنخفضة بما يضمن سهولة القيادة، فيما يزداد الجهد عند السرعات الأعلى والذي يحقق تحسناً في مستوى الاستجابة والتحكم.

وتضم سيارة “ألتيما 2019” وحدة متطورة وجديدة مسؤولة عن تحقيق التكامل للقوى الحركية (IDM). وتحتوي هذه الوحدة على ثلاثة أنظمة فريدة، وهي: تحكم الركوب الذكي، وتحكم التتبع الذكي، والتحكم الذكي بالديناميكيات، وهي قريبة الشبه بالأنظمة المزوّدة بها سيارة “نيسان ماكسيما” السيدان.

محرك سعة 2.5 لتر بـ 4 أسطوانات يرسي معياراً جديداً

تشكّل سيارة “ألتيما” أهمية بالنسبة للعلامة التجارية لـ “نيسان”، والذي يتجلّى في قيام الشركة بأكبر استثمار لها من أجل توفير قوة دفع نموذجية جديدة، من خلال تقديمها لمحركين جديدين لأول مرة لإحداث تغيير في طراز واحد.

فالسيارة مزوّدة بمحرك ذي 4 أسطوانات متوازية سعة 2.5 لتر طراز DOHC يعمل بنظام الحقن المباشر، وهو الطراز نفسه المعياري المتبع في كافة السيارات من نفس مستويات سيارة “ألتيما 2019″، وبقوة 188 حصان (في مقابل الإصدار السابق بسعة 2.5 لتر والذي يعمل بقدرة 179 حصان)، ويبلغ عزم الدوران للسيارة 180 180 رطل – للقدم (في مقابل الإصدار السابق الذي يبلغ عزم دورانه 177 رطل – للقدم)، فضلاً عن أن هذا الإصدار الجديد يضم مكونات جديدة تماماً بنسبة 80% أو مُعاد تصميمها.

ولا تقتصر المزايا على القوة الحصانية وعزم السيارة فحسب، بل إن محرّكها الجديد يضم عدداً من التحسينات فيما يتعلق بالضجيج والاهتزاز والخشونة، جنباً إلى جنب مع الميزات المحسّنة الخاصة بكلٍ من استهلاك الوقود والانبعاثات الأكثر نظافة. كما أن السيارة ذات مستوى أقل ارتفاعاً من الأرض وذلك بفضل وجود رأس أسطوانات “عكسي” مزوّد بأنبوب متفرع للعادم ومحرك بمستوى منخفض مثبّت في مجموعة المحرك الجديدة بما يضمن ضجيجاً أقل.

وتتضمن أبرز التغييرات في تصميم المحرك كلاً من منفذ السحب المطلي والمعزول حرارياً، ونظام الحقن المباشر للجازولين (DIG™)، وصمام التحكم للدوران المتغير، والطلاء العاكس لتجويف الأسطوانات، والتبديل المتغير لمضخة الزيت، والامتصاص بنظام e-VTC، وتبريد دورة إعادة غاز العادم EGR.

وقد بدأت “نيسان” إنتاج المحرك الجديد سعة 2.5 لتر من خلال مراجعة المواصفات الأساسية على أساس فردي، ومنها تصميم حجرة الاحتراق. وقد نتج عن ذلك تقديم توليفة محسّنة من المخرجات العالية ومعدل أقل لاستهلاك الوقود، في مقابل النسخة السابقة من المحرك، مع إضافة خصائص تحسين الاهتزاز والضجيج والخشونة، ومرونة فائقة في التصميم.

أول إنتاج لمحركات تعمل بتقنية الشحن التوربيني ذي الضغط المتغير (تتوفر بدءاً من صيف 2019)

تعد “ألتيما 2019” مزوّدة بأول محرك على مستوى العالم جاهز للإنتاج يعمل بتقنية الشحن التوربيني “تربو” ذي الضغط المتغير، بحيث يحلّ محلّ المحرك V6 سعة 3.5 لتر في الجيل السابق بسيارة “ألتيما”، ما يوفر أداءً يوازي محركات الجازولين ذات الست أسطوانات ولكن بمعدل استهلاك وقود لمحرك 4 أسطوانات.

ويطلق على هذه التكنولوجيا الجديدة اسم VC-Turbo والتي يتم من خلالها التحول في خصائص المحرك بشكل مستمر، ما يحقق أداءً ديناميكياً وكفؤاً. وقد تم إطلاق VC-Turbo أخيراً للمرة الأولى من خلال سيارة INFINITI QX50 الكروس أوفر الجديدة كلياً. وبفضل هذه التكنولوجيا، يتمكن السائق من تحقيق التوازن في المحرك من خلال عملية تبديل التسارع.

وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا VC-Turbo جرى تطويرها على مدار 20 عاماً، إذ يتم من خلالها تغيير معدل الضغط بشكل سلس بين 8:1 (من أجل تحقيق أداء أعلى)، ومعدل 14:1 (من أجل كفاء أعلى)، في ظل وجود نظام ترابط متعدد ومتطور يعمل باستمرار على رفع أو خفض مستوى وصول المكابس لتحويل معدل الضغط. ويتيح الضغط المرتفع كفاءة أكبر، إلا أنه في بعض الحالات يشكّل خطورة من حيث إحداث احتراق مبكر. أما معدل الاحتراق المنخفض بقوة وعزم دوران أكبر ويحول دون حدوث الاحتراق المبكر.

ويتم تصنيع مكونات الربط المتعدد من خلال سبائك عالية الكربون. وبالمقارنة بالمحرك V6 سعة 3.5 لتر السابق، فإن المحرك سعة 2.0 لتر من طراز VC-Turbo يتطلب مساحة أقل في مجموعة المحرك. وينتج المحرك قوة حصانية تبلغ 248، وعزم دوران بقدرة 273 رطل – للقدم (وقود من نوع ممتاز).

ويقوم المحرك VC-Turbo باستخدام طريقتي الحقن متعدد النقاط والحقن المباشر من أجل موازنة كفاءة الأداء والطاقة في جميع الظروف. وبالنسبة لنظام “الحقن المباشر بالجازولين” (DIG™) فهو يعمل على تحسين كفاءة الاحتراق والأداء، ويساعد المحرك على تجنب الاحتراق المبكر عند التعرض لمعدلات ضغط أعلى، بينما تساعد عملية الحقن متعدد النقاط بخلط الوقود والهواء في مرحلة مبكرة، ما يساعد في عملية احتراق كاملة في غرفة الاحتراق، بما يضمن كفاءة أكبر عند التحميل المنخفض للمحرك. كما يساهم المحرك في خفض الضجيج والاهتزاز والخشونة وتحسين الانبعاثات (مقارنة بالإصدار السابق للمحرك V6 سعة 3.5 لتر). وقد تم تجميع المحرك VC- Turbo في اليابان.

وتأتي السيارة “ألتيما 2019” مزوّدة بالمحرك VC- Turbo (في الإصدارين SV وSL)، وهي مزوّدة بعداد قياس بمعيار شاشة مساعد قيادة متطورة بقياس 7.0، والذي يتيح للسائق رؤية وضعية التحكم والاستمتاع بأول تكنولوجيا من نوعها في العالم أثناء القيادة.

أما من حيث استهلاك الوقود، يتوقع أن يحقق محرك VC-Turbo سعة 2.0 لتر زيادة بنسبة مئوية من رقمين لعدد الأميال المقطوعة باستخدام جالون واحد من الوقود بالنسبة للطرازات ذات الدفع الأمامي.