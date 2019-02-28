شابان يقتلان أبيهما بـ18 طلقة والسبب ” بيعاملنا وحش وبياخد فلوسنا “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى المحافظات المصرية جريمة مروعة لشابين قتلا أبيهما المسن بمساعدة خالهما بعد أن إستدرجوه إلى منطقة ” مقابر ” .

وتفصيلاً فقد أبلغ رواد المقابر والعاملين بها رجال الشرطة عن جثة رجل وبالمعاينة والفحص كشف رجال الأمن أنها تعود لرجل في نهاية عقده الخامس وقد أصيب بـ18 طلقة بسلاح آلي وبجواره دراجة نارية .

وبتفتيش الجثة توصل الأمن لبطاقة هوية المجني عليه وتبين أنه من محافظة أخرى ويقطن بأحد الأحياء الشعبية وإعتاد المشاكل مع أبناءه وأسرته .

وبمواجهة المتهمين أعترف الشابان بإتفاقهما مع خالهم على إستدراج الأب للمقابر بحجة أنهم دفنوا أموال هناك وسيقتسموها معه ، وبالفعل ذهب الأب المخدوع لمكان الحادث وفاجأه ولده بـ18 طلقة دفعة واحدة .

وقال الولدين أن أبيهما إعتاد المشاكل والعراك معهما ومع أمهما ودائماً ما كان يسلبهما الأموال قائلين : ” بيعاملنا وحش وبياخد فلوسنا ” ، ليتم إحالتهم مع خالهم ً للنيابة العامة إستعداداً للعقوبة القانونية .