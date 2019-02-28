بالصور.. استضافة آلاف المعتمرين الباكستانيين بالمملكة لتعذر عودتهم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن استضافة آلاف المعتمرين الباكستانيين؛ وذلك عقب تعذر مغادرتهم المملكة.

وجاء ذلك على خلفية توقُّف المجال الجوي، وعدم استقبال الرحلات الجوية من قِبل باكستان.

وعن ذلك، أوضح المدير التنفيذي للجنة محمد بن بادي، أن اللجنة تواصلت بشكل مكثف مع عدد من شركات ومؤسسات العمرة؛ لاستضافة الآلاف من المعتمرين الباكستانيين.

وقال” بن بادي ” أن هذا القرار هو مبادرة من اللجنة لاستضافة المعتمرين بعد تعذُّر مغادرتهم على الرحلات المجدولة بدايةً من أمس الأربعاء؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها باكستان والهند.