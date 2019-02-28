كلوب يطلب من لاعبي ليفربول الحفاظ على تألقهم بعد خماسية واتفورد

طلال الغامدي(صدى):

أشاد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بلاعبيه بعد الفوز الساحق 5-0 على واتفورد، كما طالبهم بالحفاظ على هذه الكفاءة، حيث يسعى الفريق للقبه الأول في عصر الدوري الإنجليزي.

وعلق كلوب على حفاظ ليفربول على الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، بعد التغلب على واتفورد، قائلا: ” كانت مباراة رائعة، وأنا سعيد حقاً من أجل اللاعبين لأنهم يستحقون ذلك “.

وعقب الحارس أليسون بيكر على إنقاذه فرصتين في الشوط الثاني، إلى المهاجم محمد صلاح، قائلا: “ هذا مثال جيد على كيف يجب أن تكون كرة القدم، ودعونا نفعل ذلك مراراً وتكراراً، لعبنا بسلاسة كبيرة حقاً، كانت المباراة التي أردتها لأننا فزنا 5-0، ولعب الجميع بشكل جيد ” .

وأوضح أنه كان سعيداً برد فعل لاعبين بعد التعادل دون أهداف ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ثم مع مانشستر يونايتد في الدوري.

وأوضح: “ الأمر يتعلق دائماً برد الفعل.. نريد اللعب بهذه الطريقة كل يوم.. هذا يبدو ممكناً في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى بشكل أقل ”.

وتابع: “ لا أدخل إلى غرفة تبديل الملابس ويأتي شخص لإبلاغي بالنتيجة وأتعرض لنوبة قلبية، هذا أمر طبيعي، لو كنت في صدارة الدوري فمن المحتمل أن يفوز كل المنافسين هكذا تسير الأمور، لا أفكر في ذلك حقاً ”.