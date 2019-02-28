تظلم واستياء بين ” منسوبي شقراء ” بسبب تأخر ” علاوة يناير “

نايف السالم(صدى):

تظلم عدد من منسوبي جامعة شقراء من تأخرصرف الجزء المتبقي من علاوة يناير على الرغم من توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ منذ أكثر من شهر ، بضرورة صرفها كاملة.

وأكد عدد من المنسوبين أن الإدارة لم تصرف لهم سوى ٦ أيام فقط من علاوة يناير ، دون توضيح أي أسباب أو عذر .

وقالوا : المستغرب أن الجامعة صرفت أمس علاوة شهر فبراير مع رواتب الشهر؛ بينما لم تصرف لنا المتبقي من علاوة يناير .

وعلى الرغم من تصاعد الأزمة إلا أن إدارة الجامعة لم ترد على تلك التظلمات أو توضح عذرها حتى الآن .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد وجه المسؤولين المعنيين بصرف العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة بشكل عاجل بعد الجدل الذي أحدثته .