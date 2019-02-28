الحصيني يتوقع هطول مطر ثلجي على عدة مناطق بالمملكة 

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، قائلا: ” هطول مطر ثلجي بمرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية “.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : ” أتوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطار على أجزاء من الرياض والشرقية والبحرين والحدود الشمالية وتبوك، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع فرصة مطر ثلجي على مرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية “.

ولفت الحصيني إلى أنه متوقع رياح وغبار على وسط وشمال وغرب المملكة، وشرق الجنوبية.