توأم الدكتورة خلود يحصل على جائزة عربية ” الأولى من نوعها “

خالد الظفيري(صدى):

فاجأت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الكويتية الدكتورة خلود جمهورها بمنح توأمها “جائزة الهيثم للإعلام العربي ” وذلك بعد أيام من الولادة، ليصبحا بذلك أول توأم في الوطن العربي يحصل على جائزة عربية .

وشاركت الدكتورة خلود متابعيها عبر سناب شات الجائزة التي قدمها مجلس الوحدة الإعلامية العربية والذي غمرها بعبارات التبريكات والتهنئة وخص المولودين بالجائزة بعد قدومهما في نفس يوم عيد تحرير الكويت الموافق 25 فبراير .

الجدير بالذكر أن “الدكتورة خلود ” متزوجة من المودل الأردني ” أمين ” أنجبت منذ أيام طفليها التوأم ولها منه طفلتها الصغرى ” خلود ” .