غضب عارم بين اليمنيين بعد موقف تميم الخبيث في مؤتمر المانحين

طلال الضوي(صدى):

الشعب اليمني ينزع قناع ” تميم” : ” تضن على المنكوبين وتساعد قنوات الفتن ”

تسبب الموقف القطري الجبان في مؤتمر المانحين الثالث لدعم اليمن في موجة غضب عارمة بين الشعب اليمني بعد أن قدم النظام القطري مساعدة لم تكن إلا لحفظ ماء وجهه الذي إنكشف أمام الجميع .

وقارن الناشطون اليمنيون بين ما قدمته قطر في مؤتمر المانحين، وما تقدمه من دعم مالي كبير لأذرعها الإعلامية .

وكان ” تميم ” قد قدم 27 مليون دولار فقط لا يمكن مقارنتها بحجم مساعدات المملكة أو غيرها من الدول الخليجية المشاركة في المؤتمر ، الأمر الذي أثار هجوم اليمنين الذين أكدوا أن مساعدة تنظيم الحمدين للقنوات الفضائية التابعة للإخوانية ” توكل كرمان ” تتجاوز 160 مليون دولار لبث سمومها بين فئات الشعب اليمني بينما يضن على اليمن المنكوب .

كما تصاعد موقف الشعب اليمني إزاء تصرفات تنظيم الحمدين بعد رفضه منح حق اللجوء لمواطن يمني مطلوب لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية ،بينما تمنحه لمئات الإرهابين على أراضيها .