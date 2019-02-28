7 أسباب تصيب طفلك بالتبول اللا إرادي.. احذريها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

إن التبول اللا إرادى من المشكلات التي تنتشر بين الأطفال، وهى مشكلة مرضية أسباب عضوية وأخرى نفسية، وللأسف تزعج الأمهات كثيرا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك أسبابا محددة وراء إصابة الأطفال بالتبول اللا إرادى، منها:

1-شعور الطفل بالغيرة نتيجة قدوم أخ صغير له الأمر الذي يدفعه للتبول على نفسه ظنا منه أنه سيحظى باهتمام أكبر من أمه.

2- تعرض الطفل لأزمة نفسية قوية تسبب له الشعور بالاكتئاب والتوتر النفسي مثل كثرة مشكلات الأبوين أو الطلاق.

3- إهمال الوالدين تدريب طفلهم على استعمال المرحاض.

4- مبالغة الوالدين في ردة فعلهما تجاه الأخطاء التي يقوم بها الطفل كالصراخ فيه بصوت مرتفع أو تعنيفه أو إحراجه أمام زملائه وأصدقائه أو تهديده.

5- إصابة الطفل بالبرد أو تعرضه لأزمة صحية تتطلب دخوله إلى المستشفى أو إصابته بأمراض معيّنة كمرض التهاب الجهاز البولي أو السكري أو الإمساك المزمن.

6- انفصال الطفل عن أمه وابتعاده عنها لفترات طويلة الأمر الذي يزيد من حاجته للحنان والحب.

7- الانتقال إلى مكان آخر لا يرتاح فيه الطفل.