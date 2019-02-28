بعد رحيله عن النصر.. الكشف عن الوجهة الجديدة لـ ” السهلاوي “
كشفت مصادر إعلامية عن الوجهة الجديدة المتوقعة للاعب الدولي بنادي النصر محمد السهلاوي ” ، وذلك بعد إعلان وكيل أعماله قرب إنهاء إجراءات المخالصة مع النصر .
وقال وكيل اللاعب الذي وجه شكرة لإدارة النصر لتفهمها لموقف اللاعب ، أنه قد تلقى عروض من رئيس نادي الوحدة الذي أجرى إتصال بنفسه مع ” السهلاوي ” ، كما تلقى اللاعب عروض الإتفاق ونادي أحد ، مشيراً إلى حدة التنافس بينما لم يستقر ” السهلاوي ” بعد على أي منهم .
الجدير بالذكر أن ” السهلاوي ” مواليد 1987 م وانضم لنادي النصر عام 2009 في صفقة تعد ثاني أعلى صفقة في تاريخ اللاعبين المحليين بقيمة 32 مليون ريال وحقق نجاحات عريضة على مدى السنوات الماضية .
ابو راشد[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 1 ساعة
اشوف ياكبتن السهلاوي انك ترجع للشرقية بالقرب من ربعك كفاية غربة طويلة عنهم من 2009 يعني اكثر من 10 سنوات وانت في نادي النصر اشوف الاولي لك الانضمام لكتية فارس الدهناء نادي الاتفاق المتطور مستواه
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض تكون نهاية السهلاوي مع النصر ليست بهذه الطريقة على الاقل يعملون مثل ما عمل الاهلي مع تيسير الجاسم .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4039 ] نشر منذ 58 دقيقة
بالتوفيق يا أبو إبراهيم، درب السعد إن شاء الله،
طير شلوى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههههههههه اللهم لا شماته
يقول انه محقق انجازات عريضه ههههههههههه 10 سنوات مع النصر ومحقق لها بطولتين او ثلاث ههههه
وجحفلي ثلاث سنوات محقق له 10 بطولات اي انجازات واي خرابيط
نحترم صحفية صدى وكل القائمين عليها
ولكن اتمنى من محرر الخبر ان يحترم عقولنا
اجل انجازات عريضة ههههههههههههه
ابو غالب[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 56 دقيقة
خلاص آن الاون للفارس السهلاوي ان يترجل عن صهوة جواده ويترك الساحة لغيره وهو في قمة مستوه وعطائه كحيلان اذا وعد اوفي انه سوف يقيم لك حفل اعتزال اسوة بالكبتن ماجد عبد الله واتمني ليفربول في حفل اعتزالك بسبب وجود الكبتن المصري محمد صلاح معهم
ابوبراهيم[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 31 دقيقة
ما اشتريه ب 32 ريال البلنتاوي
متصدرلاتكلمني[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 26 دقيقة
المتخصص يستاهل كل خير
مهما عمل لن ننسئ ماعملته مع العالمي وخاصة امام النادي المحلي