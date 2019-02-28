بعد رحيله عن النصر.. الكشف عن الوجهة الجديدة لـ ” السهلاوي “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن الوجهة الجديدة المتوقعة للاعب الدولي بنادي النصر محمد السهلاوي ” ، وذلك بعد إعلان وكيل أعماله قرب إنهاء إجراءات المخالصة مع النصر .

وقال وكيل اللاعب الذي وجه شكرة لإدارة النصر لتفهمها لموقف اللاعب ، أنه قد تلقى عروض من رئيس نادي الوحدة الذي أجرى إتصال بنفسه مع ” السهلاوي ” ، كما تلقى اللاعب عروض الإتفاق ونادي أحد ، مشيراً إلى حدة التنافس بينما لم يستقر ” السهلاوي ” بعد على أي منهم .

الجدير بالذكر أن ” السهلاوي ” مواليد 1987 م وانضم لنادي النصر عام 2009 في صفقة تعد ثاني أعلى صفقة في تاريخ اللاعبين المحليين بقيمة 32 مليون ريال وحقق نجاحات عريضة على مدى السنوات الماضية .