جهات حكومية توحد بيانات الموظفين في منصة واحدة

عادل الحربي(صدى):

أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد عبدالله الباحوث، أن 3 جهات حكومية تعتزم توحيد بيانات الموظفين في منصة واحدة للاستفادة منها.

ولفت الباحوث إلى أن الجهات تشمل وزارتي المالية والخدمة المدنية إضافة إلى المؤسسة، فضلا عن توجه مؤسسة التقاعد لبناء قاعدة بيانات تشمل النظامين العسكري والمدني.

وذكر أنه تم استحداث إدارة لعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام للاستفادة من خبرات المتقاعدين، مبينا صحة ودقة بيانات المتقاعدين لديهم.