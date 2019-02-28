وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

جنيف(صدى):

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.