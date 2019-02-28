أسعار النفط تراوح مكانها في آسيا

وكالات(صدى):

تبدو أسعار النفط مستقرة الخميس، في آسيا غداة ارتفاع كبير، لكن التفاؤل يبقى سائدًا بسبب خفض في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والوضع في فنزويلا.

وفي الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل سنتين ليبلغ سعره 56,92 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل فقد تراجع 20 سنتا وبلغ 66,19 دولارًا.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا أمس الأربعاء ، بعد تراجع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ 1996. وارتفع سعر برميل برنت 1,18 دولار في سوق المبادلات في لندن، بينما ربح برميل النفط الخفيف 1,44 دولار أو 2,6%.