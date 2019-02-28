بالفيديو.. أسد شجاع يخلص غزالا من قبضة لبوة 

أميرة خالد(صدى):

أنقذ أسد شجاع غزالا من قبضة لبوة وأفسد عليها صيدها في حديقة غروغر الوطنية بجنوب إفريقيا، حيث رأى المشهد عدد كبير من السياح على ضفاف مبومالانغا.

وعلق موثق الفيديو، قائلا:”شهدنا على ضفة النهر مجموعة من الأسود كانت تتخفى بعناية.. ومن ثم توجه قطيع من الغزلان إلى نفس المنطقة دون علمها بوجود الحيوانات المفترسة فيها”.

وأوضح الموثق أن لبؤة من مجموعة الأسود قررت التسلل إلى قطيع الغزلان وصيد فريسة منه، إلا أن “أسدا قرر المساعدة” فقطع الطريق على اللبؤة التي كادت تنقض على الغزال، وسادت الفوضى ونجحت الفريسة بالفرار والنجاة بجلدها.