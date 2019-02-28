بالفيديو.. بيع أكبر حبة ” فقع ” بـ1050 ريالا
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة بيع أكبر حبة كماء ” فقع ” ،أمس الأربعاء، في سوق حفر الباطن، بمبلغ1050 ريالا.
وظهر صاحب الحبة ،أثناء عرضها للبيع في المزاد ،فيما يتسابق الناس لشراءها.
وظفر مواطن بحبة الفقع التي تزن 3 كيلوجرامات ،مقابل مبلغ 1050 ريالا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67001 ] نشر منذ 57 دقيقة
ماشاء الله على الحجم ، اللهم بارك لنا في ارضنا وفي الزرع والضرع ,, آمين ,,
,, بس المشكله الطمع والجشع .. تنزع البركه ..
,, كماه بـ 1050 ريال ..!! ليه .. تنقذ من الموت …..؟
ابونايف[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 11 دقيقة
يا سلام قسط سياره على كذا ابروح اعبي الصندوق واسدد السياره هههههه