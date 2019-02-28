بالفيديو.. بيع أكبر حبة ” فقع ” بـ1050 ريالا

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة بيع أكبر حبة كماء ” فقع ” ،أمس الأربعاء، في سوق حفر الباطن، بمبلغ1050 ريالا.

وظهر صاحب الحبة ،أثناء عرضها للبيع في المزاد ،فيما يتسابق الناس لشراءها.

وظفر مواطن بحبة الفقع التي تزن 3 كيلوجرامات ،مقابل مبلغ 1050 ريالا.