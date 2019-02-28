أمين جدة يتوعد للمقاولين المتسببين في دمار البيئة

نايف السالم(صدى):

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي، أن المقاولين المخالفين هم سبب دمار البيئة، متوعدًا إياهم بالتشهير بهم.

وأوضح التركي أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقاولون، تتمثل في رفضهم التعاون مع فرق مكافحة حمى الضنك، لرش أماكن سكن العمالة، إضافة إلى تهاونهم في إصلاح ما يتم إتلافه خلال إقامة المشاريع.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء مبدأ طرح العقود لإقامة المشاريع في المحافظة مع المقاولين، وأن الأمانة تعمل على نظرية الاعتماد الذاتي من خلال وضع مناقصات لشراء معدات كمرحلة أولى، لتكون عملية التنفيذ على الأمانة.

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