باب زجاجي يحطم رأس امرأة بطرفة عين

سنغافورة(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بسنغافورة، لحظة سقوط باب زجاجي على رأس امرأة، خرت بسببه على الأرض من دون حراك.

وكانت المرأة تسير متأخرة عن زوجها بضع خطوات باحثة عن شيء في حقيبتها، وهناك تحرك الباب ساقطًا على رأسها لتفقد وعيها على الفور.

وأظهرت مشاهد الفيديو توجه أحد الأشخاص فورا إلى الضحية ومحاولته مساعدتها.

ونقلت المرأة إلى المستشفى، فيما تقوم السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث.