باب زجاجي يحطم رأس امرأة بطرفة عين
وثقت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بسنغافورة، لحظة سقوط باب زجاجي على رأس امرأة، خرت بسببه على الأرض من دون حراك.
وكانت المرأة تسير متأخرة عن زوجها بضع خطوات باحثة عن شيء في حقيبتها، وهناك تحرك الباب ساقطًا على رأسها لتفقد وعيها على الفور.
وأظهرت مشاهد الفيديو توجه أحد الأشخاص فورا إلى الضحية ومحاولته مساعدتها.
ونقلت المرأة إلى المستشفى، فيما تقوم السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4034 ] نشر منذ 26 دقيقة
للعلم هذا الخبر سبق وطرح فيديو قبل يومين، وتم التعليق عليه،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66992 ] نشر منذ 16 دقيقة
سبحان الله ,,
,, مقدر ومكتوب .. مالك عنه ياابن آدم هروب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23904 ] نشر منذ 8 دقائق
مسكينه هذا نصيبها