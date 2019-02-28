ابتكار جديد يسمح بتخزين شعرك لـ ” أيام الصلع ” !
توصل باحثون بريطانيون، إلى ابتكار تقنية حديثة ، يمكن من خلالها للإنسان أن يزيل بصيلات من شعره ويحتفظ بها في المختبر حتى يعود إلى استخدامها في فترة لاحقة تفاديا للإصابة بالصلع.
ومن المتوقع أن تكون هذه التقنية متاحة ابتداءً من السنة المقبلة، وهي تعتمد على إزالة بصيلات من شعر الرأس والاحتفاظ بها في المختبر، فضلا عن جعلها تتكاثر خلال مرحلة التخزين، وحينما يبدأ الإنسان في فقدان الشعر، سيكون قادرا على زراعتها مجددا.
ومن جانبه تسعى شركة ” هير كلون ” لعلاجات الشعر إلى الحصول على موافقة من السلطات حتى تبدأ تقديم استشاراتها عما قريب لمن يريدون الاحتفاظ ببصيلات الشعر تحسبا لأيام الصلع المقبلة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4034 ] نشر منذ 45 دقيقة
***صباح الخير***
#لم يتم توضيح كم المبلغ الذي يدفع عن مدة التخزين،
#ولم يحدد مبلغ العام الواحد من مدة التخزين.
#ولم يتم توضيح هل لكل حالة زمن إفتراض يمكن تحديده بعد نتائج الفحوصات الطبية على كل حالة،
أي بعض الحالات ممكن يتساقط فيها الشعر في سن مبكر،والبعض الآخر التساقط قد يتأخر، وكذالك حالات أخرى قدلا يكون لديها تساقط نهائيا.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 39087 ] نشر منذ 25 دقيقة
صباح الخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39087 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4034 ] نشر منذ 34 دقيقة
***صباح الخير***
#لم يتم توضيح كم المبلغ الذي يدفع عن مدة التخزين،
#ولم يحدد مبلغ العام الواحد من مدة التخزين.
#ولم يتم توضيح هل لكل حالة زمن إفتراض يمكن تحديده بعد نتائج الفحوصات الطبية على كل حالة،
أي بعض الحالات ممكن يتساقط فيها الشعر في سن مبكر،والبعض الآخر التساقط قد يتأخر، وكذالك حالات أخرى قدلا يكون لديها تساقط نهائيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66992 ] نشر منذ 19 دقيقة
صباح النور والخير والبركه يااخ واضح وصريح ,,
,, باالنسبه للشعر والبصيلات .. كثروامنها ,,
,, انتم تبون فلوس حق تخزين الشعر ، ممكن يموت قبل ان يشيخ ويفقد شعره ..
,, في هاالحاله ايش يصير .. ترجعوا الفلوس او على الاقل نصها للورثه ، او تزرطونها ..؟
,, شغل نصب في نصب ، ولا ينبت الزرع الا في الأرض الخصب ..
,, يعني اذا شاخ ماينفع الزرع ,, لو يشرب الدر من الضرع ,,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66992 ] نشر منذ 19 دقيقة
صباح النور والخير والبركه يااخ واضح وصريح ,,
,, باالنسبه للشعر والبصيلات .. كثروامنها ,,
,, انتم تبون فلوس حق تخزين الشعر ، ممكن يموت قبل ان يشيخ ويفقد شعره ..
,, في هاالحاله ايش يصير .. ترجعوا الفلوس او على الاقل نصها للورثه ، او تزرطونها ..؟
,, شغل نصب في نصب ، ولا ينبت الزرع الا في الأرض الخصب ..
,, يعني اذا شاخ ماينفع الزرع ,, لو يشرب الدر من الضرع ,,,