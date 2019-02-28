ابتكار جديد يسمح بتخزين شعرك لـ ” أيام الصلع ” !

لندن(صدى):

توصل باحثون بريطانيون، إلى ابتكار تقنية حديثة ، يمكن من خلالها للإنسان أن يزيل بصيلات من شعره ويحتفظ بها في المختبر حتى يعود إلى استخدامها في فترة لاحقة تفاديا للإصابة بالصلع.

ومن المتوقع أن تكون هذه التقنية متاحة ابتداءً من السنة المقبلة، وهي تعتمد على إزالة بصيلات من شعر الرأس والاحتفاظ بها في المختبر، فضلا عن جعلها تتكاثر خلال مرحلة التخزين، وحينما يبدأ الإنسان في فقدان الشعر، سيكون قادرا على زراعتها مجددا.

ومن جانبه تسعى شركة ” هير كلون ” لعلاجات الشعر إلى الحصول على موافقة من السلطات حتى تبدأ تقديم استشاراتها عما قريب لمن يريدون الاحتفاظ ببصيلات الشعر تحسبا لأيام الصلع المقبلة.