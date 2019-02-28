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أول تعليق من صاحب ” السيلفي ” الذي أشعل غضب المصريين بعد الحريق

أول تعليق من صاحب ” السيلفي ” الذي أشعل غضب المصريين بعد الحريق
القاهرة(صدى):

أثارت صورة ” سيلفي ” غضب المصريين ،حيث التقطها شاب من داخل موقع حادث الحريق الذي شهدته محطة مصر، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، أمس الأربعاء.

وانتشرت الصورة في وقت سقوط ضحايا ومصابين جراء الحادث الأليم، الذي هز قلوب المصريين، واعتبروا أن ما فعله هذا الشاب يعد استهانة أو شماتة في الموتى والمتضررين.

ومن جانبه علق صاحب الصورة، موضحا أن سبب التقاطه لهذه الصورة يرجع لطمأنة والده عليه فقط، وأنه لم يلتقطها لشماتة أو فرح بالحادث الأليم.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 66992 ] نشر منذ 2 ساعتين

دام هذا عذرك .. معذور ,,

[ عدد التعليقات: 66992 ] نشر منذ 2 ساعتين

دام هذا عذرك .. معذور ,,

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