بالفيديو.. المئات من عناصر ” داعش ” يسلمون أنفسهم هربًا من الموت

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة خروج عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من بلدة ” الباغوز ” السورية ليلًا سيرًا على الأقدام، وهم في حالة مزرية.

وسلَّم مئات العناصر الأجانب المنضمين إلى التنظيم الإرهابي في سوريا، أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية من منطقة الباغوز شرقي دير الزور.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان ،قد أعلن، أمس الأربعاء، أن نحو 350 عنصرا من تنظيم داعش سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم الإرهابى وقادته ما زالوا فى آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج.