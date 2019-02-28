مديرة مدرسة متهمة بضرب وتخويف طفلة بالصف الأول الابتدائي
وجه ولي أمر طالبة في الصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس محافظة أبو عريش بمنطقة جازان اتهامًا، لمديرة المدرسة بضرب وتخويف طفلته في الطابور الصباحي.
وأوضح ولي الأمر في شكواه ،أن تصرف المديرة جاء على خلفية غيابها يومًا واحدًا، مبينا أن الطفلة كانت تعاني تعبًا.
وطالب ولي الأمر إدارة التعليم بفتح تحقيق في الواقعة، ومعاقبة المديرة، التي تسببت في خوف الطفلة من الدراسة، وامتناعها عن الذهاب اليها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66974 ] نشر منذ 39 دقيقة
ربنا يكون في عونهم ,,
,, طفلة اولى ابتدائي ماتغيب من كيفها ، لابد وان هناك مانع منعها ,,
,, فلو اتصلتي ايتها المديره ( المحافظه على النظام ) ، على اهلها ، كان اخبروكي ، وكذالك الاهل مفروض يتصلوا على المدرسه ويخبروهم بأن البنت ستغاب وعذرها كذا وكذا ,,
,, في رأيي الخطا مشترك .. والمديره عليها الخطا أكثر بتوبيخ الطفله ، اللتي لاذنب متعمد لها ،،
,, هذا وانتي مديره ,, ياهملالي ,,