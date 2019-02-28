مديرة مدرسة متهمة بضرب وتخويف طفلة بالصف الأول الابتدائي

تركي السالم(صدى):

وجه ولي أمر طالبة في الصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس محافظة أبو عريش بمنطقة جازان اتهامًا، لمديرة المدرسة بضرب وتخويف طفلته في الطابور الصباحي.

وأوضح ولي الأمر في شكواه ،أن تصرف المديرة جاء على خلفية غيابها يومًا واحدًا، مبينا أن الطفلة كانت تعاني تعبًا.

وطالب ولي الأمر إدارة التعليم بفتح تحقيق في الواقعة، ومعاقبة المديرة، التي تسببت في خوف الطفلة من الدراسة، وامتناعها عن الذهاب اليها.