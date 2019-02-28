مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن 5 وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات.

وأوضحت المدينة أن العمل بمقرها في العاصمة الرياض، وأنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تعقيم (للسعوديين.)

. منسق الجراحة (للسعوديين.)

. استشاري أذن وأنف وحنجرة والرأس والرقبة.

. استشاري جراحة التجميل.

. استشاري أذن وأنف وحنجرة أطفال.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مارس 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــا.