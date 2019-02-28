الأمير خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف :” الآن نعرف من هو الفارس “

عادل الحربي(صدى):

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، على استقالة وزير خارجية إيران جواد ظريف.

وقال الأمير: إن المملكة تدرك أن جواد ظريف مجرد وجه آخر لعملة واحدة، الآن نعرف من هو الفارس ومن هو الحصان.

وأضاف: ظريف ربما أعلن استقالته لأنه أدرك أخيرًا أن خطابه السلمي في أوروبا لا يستحق الكثير من العودة إلى الوطن. نسمع دائمًا ما يقال في طهران وظريف ليس في أوروبا.

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، عبر منشور في تطبيق “ إنستجرام ” أول أمس الاثنين.