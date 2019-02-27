بالفيديو.. قصيدة جديدة لـ أمير مكة: يا مرحبًا بك يا ثمانين عمري

نايف السالم(صدى):

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، قصيدة جديدة لـالأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة.

وعلقت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي على” تويتر ” قائلة : “ الأمير خالد الفيصل في قصيدة جديدة مرحبًا فيها بعمر الثمانين ”.

وقال الأمير خالد الفيصل في القصيدة:

يا مرحبًا بك يا ثمانين عمري

لوما هقيت إني اشوفك وأنا حي

تناشلت شعرات الأيام تجري

وابيضت السودا على ضامي الري

اغضي.. ولكن ما تَناقَصْتْ قدري

وأسْمَحْ.. ولكن ما تنازَلت عن شي.