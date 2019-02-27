بالفيديو.. وردة ” الحمار ” السامة تهدد رواد ” كورنيش جدة “

نايف السالم(صدى):

رصد مواطن انتشار وردة ” الحمار ” السامة والقاتلة على ” كورنيش جدة ” محذراً من انتشار هذه النبتة التي تهدد الكثير من العوائل والأطفال، الذين يرتادوا على الشاطئ.

وأشار المواطن إلى أنه كتب مقالاً قبل 30 عاماً يكشف فيه عن وجود مليون شجرة سامة في جدة، وتم إزالتها جميعاً في وقتها، ولكنه استغرب عودة هذه النبتة مجدداً، مطالباً أمانة جدة بسرعة التدخل لإزالتها، بالإضافة لإزالة نبتة أخرى من نفس الفصيلة على شكل ثمار تشبه التفاح ولونها أخضر، وتؤدي إلى الوفاة في حال أكلها.

الجدير بالذكر أن العديد من الدول منعت زراعة تلك الأشجار المزهرة بالحدائق العامة لخطورتها على صحة الإنسان وخاصة الأطفال وكذلك الحيوانات والطيور، حيث أكدت الدراسات الطبية أن الفصيلة الدفلية كقاعدة عامة من النباتات السامة والخطرة جدًا.