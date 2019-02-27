بالفيديو.. ” مطافي ألمانيا ” تسارع لإنقاذ جرذ علق في مصفاة لمجاري المياة

برلين(صدى):

أظهر مقطع فيديو فريق إطفاء في ألمانيا، وهم يساعدون جرذ علق في مصفاة لمجاري المياه، حيث علق الجرذ السمين الذي يزن 650 غرامًا، في ثقب بمصفاة المجاري وأضحى عاجزًا عن الحركة.

وحاولت إحدى الأسر في البداية أن تنقذ الجرذ حين انتبهت إلى إصداره أنينا منتظمًا، وحين باءت المبادرة بالفشل، جرى الاتصال بشخص مختص في الحيوانات، وفي مرحلة لاحقة، جرى التواصل مع فريق الإطفاء.

ووصلت تكلفة إنقاذ الجرذ إلى 120 يورو، لكن فريق الإطفاء تعامل برحابة صدر مع ما حصل بحسب الأسرة التي بادرت إلى الاتصال.