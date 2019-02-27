بالفيديو.. الداخلية الكويتية تكشف حقيقة إيقاف حرس الحدود السعودي لقائد طراد كويتي

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لقائد طراد كويتي قال إن دورية تابعة لحرس الحدود السعودي أوقفته، مصوراً لحظة استيقافه.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن مواطنيها الذين كانوا على متن الطراد دخلوا المنطقة البحرية المشتركة بين المملكة والكويت دون أن يكونوا حاملين لتصاريح لدخولها.

وتابعت أن دوريات خفر السواحل الكويتية توجهت لمكان الواقعة وأعادت الإثباتات الشخصية للمواطنين الكويتيين الذين كانوا على متن الطراد، مؤكدة أنهم غادروا المنطقة المشتركة.