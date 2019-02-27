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  • نشر : منذ 42 دقيقة
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  • حوادث

ينبع.. العثور على جثة مواطن داخل بئر

ينبع.. العثور على جثة مواطن داخل بئر
علي القحطاني(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني والشرطة في محافظة ينبع، في العثور على جثة مواطن ثلاثيني كان متغيب منذ ظهر الاربعاء الموافق 1440/6/22.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الإدارة تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر35 عامًا في وادي الخشرمه بـمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع عند الساعة 13:07 من ظهر الأربعاء الموافق 1440/6/22.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغ لشرطة ينبع النخل والمشاركة في أعمال البحث، وقد تم العثور على المواطن عند الساعة 15:45 عصرا متوفى داخل بئر بعمق 25 م بوادي الخشرمة وتم انتشاله من قبل فرق الإنقاذ وتسليم الحالة والموقع للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين

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