إدارة الأهلي تتفاعل مع طفل مصاب بسرطان الدم
تفاعلت إدارة النادي الأهلي، مع طفل مصاب بالسرطان عبَّر عن حبه للنادي ورغبته في حضور مباراة له.
وقالت إدارة النادي في بيان مقتضب لها عبر ” تويتر ” : ” نحن في النادي الأهلي نتشرف بدعوتك لحضور مباراة الأهلي والاتحاد وتقديم تذكرتين منصة ذهبية كهدية متواضعة لك ” .
ويواجه الأهلي نادي الاتحاد، يوم الجمعة القادمة في إطار منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
و يسعى الأهلى إلى اقتناص 3 نقاط والعودة مرة أخرى إلى الأربعة الأوائل في جدول ترتيب الدوري، فيما يسعى الاتحاد إلى إسعاد جماهيره بفوز لا يغني ولا يسمن من جوع في البطولة.
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