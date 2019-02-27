إدارة الأهلي تتفاعل مع طفل مصاب بسرطان الدم

ماجد محمد(صدى):

تفاعلت إدارة النادي الأهلي، مع طفل مصاب بالسرطان عبَّر عن حبه للنادي ورغبته في حضور مباراة له.

وقالت إدارة النادي في بيان مقتضب لها عبر ” تويتر ” : ” نحن في النادي الأهلي نتشرف بدعوتك لحضور مباراة الأهلي والاتحاد وتقديم تذكرتين منصة ذهبية كهدية متواضعة لك ” .

ويواجه الأهلي نادي الاتحاد، يوم الجمعة القادمة في إطار منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

و يسعى الأهلى إلى اقتناص 3 نقاط والعودة مرة أخرى إلى الأربعة الأوائل في جدول ترتيب الدوري، فيما يسعى الاتحاد إلى إسعاد جماهيره بفوز لا يغني ولا يسمن من جوع في البطولة.