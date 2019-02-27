” خليفة بن مبارك آل ثاني ” : قطر تسلب أراضي المواطنين وتمنح الأتراك حصانة

طلال الضوي(صدى):

كشف خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد أفراد أسرة آل ثاني، أن النظام القطري الحالي يعمل على مراقبة أفراد أسرة آل ثاني ممن هم في سن الشباب، خوفاً من اتحادهم واتخاذهم مواقف مضادة.

وأكد خليفة بن مبارك، الذي غادر الأراضي القطرية، لاعتراضه على سياسات النظام، أن ما قام به النظام القطري من معاداته البيت الخليجي، ظهر أثره سلباً على أفراد الأسرة الحاكمة، فقد اتخذ أمير قطرعدداً من الإجراءات في محاولة لاحتواء المعترضين من داخل الأسرة.

وتحدث الشيخ تميم في عزاء الشيخ محمد بن ثاني بن فيصل آل ثاني – رحمه الله- في أول رمضان سنة 2017، عن الدول الأربع، وبالأخص المملكة والإمارات، وتدخلهم في سيادة قطر، وهدد بعقوبات للذين يخالفون سياسة الدولة، وطلب من أفراد الأسرة عدم تصديق ما سيقال… والوقوف بجانبه.

وأضاف: “ هناك كثير من أفراد أسرة آل ثاني لديهم خلافات مع النظام الحاكم، بسبب سلب أراضيهم ومقدراتهم من دون أي سند قانوني… معظمهم من كبار السن… يخافون من كسر شوكتهم أمام أبنائهم، والسكوت خوفاً من العقاب. ”

وذكر أن القوات التركية التي وصلت إلى قطر، بالمدرعات والمركبات العسكرية، المدججة بالأسلحة الثقيلة، تتمركز على مسافة تقارب 500 متر من مقر إقامة النظام القطري.. في المقابل فإن الجيش القطري الذي من المفترض أن يحمي الدولة والنظام والشعب لم يعد له أي دور داخل الأراضي القطرية، فهو موجود بالاسم فقط، بل أصبح عدده محدوداً جداً.

وقال حول مدى استمرار قطر في مواقفها تجاه دول الخليج، وما إذا كان ذلك سيدوم طويلاً: “ إن تطهير قطر، وانتهاء المقاطعة لن يتم إلا بتغيير في تركيبة النظام… وليس من المستبعد أن نسمع بحدوث انقلاب داخل النظام القطري، وهو أمر قام به أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، حينما انقلب على والده، وأصبح هو الحاكم. “