الوحدة والفيحاء يستهدفان محمد السهلاوي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن ناديي الوحدة والفيحاء يستهدفان المهاجم محمد السهلاوي عند إنهاء المخالفة مع ناديه النصر في الساعات القادمة.

وكانت قد تداولت أنباء، تفيد بأن إدارة نادي النصر اتفقت مع لاعبها الدولي محمد السهلاوي على فسخ تعاقده، كما اتفقت الإدارة أيضًا على فسخ تعاقدها مع اللاعب أحمد الفريدي، حيث وقعت بالفعل معه مخالصة مالية.

ولم يحظَ السهلاوي بفرصة المشاركة بعد تواجد المغربي عبدالرازق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وقال فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، إنه سيتكفل بمهرجان اعتزال محمد السهلاوي، سواء بقى في النصر أو لم يبق.