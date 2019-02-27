بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ، تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقة الباحة قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على اجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة . كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك ، الجوف .الحدود الشمالية , حائل .
في حين لا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك ( الظهر – علقان – اللوز).
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الخميس 2019/02/28 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/hBzqm9Mtw0
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 27, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46119 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله الحافظ