بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ، تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقة الباحة قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على اجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة . كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك ، الجوف .الحدود الشمالية , حائل .

في حين لا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك ( الظهر – علقان – اللوز).