بالفيديو.. هنادي الكندري بوجه مشوه بسبب تعرّضها لحادث

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنانة الكويتية هنادي الكندري، وقد شوهت الكدمات جسمها ووجهها.

وكشفت هنادي من خلال المقطع تفاصيل تعرّضها للحادث الذي أدى إلى ظهور هذه الكدمات، واعتذرت من متابعيها مشيرة إلى أنها لن تتمكن من تصوير الفيديوهات، ومعلنة أنها في طريقها إلى المستشفى من أجل تلقي حقنة مسكنة.

وقالت ” الكندري ” أثناء وجودها في السيارة إنها تشعر بألم شديد، كما ذكرت أنه كان عليها تصوير مشاهدها في أحد الأعمال إلا أنه ألغي، وأعادت سبب ذلك إلى الاحتفالات التي تعم شوارع الكويت لمناسبة الأعياد الوطنية والتي قد تمنع أفراد فريق العمل من العودة إلى منازلهم مساء.