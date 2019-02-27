أم وابنتها تقتلان 5 أفراد من عائلتهما

واشنطن(صدى):

قتلت سيّدة أمريكية بمساعدة ابنتها، ولدَيْها وشقيقتها وطفلَتَيْ شقيقتها التوأم لسبب غريب لا يخطر على بال.

ووقعت هذه الجريمة البشعة في مدينة موريسفيل بولاية بنسلفيانيا الأمريكية، حيث أقدمت الأم وابنتها على قتل 5 أفراد من عائلتهما.

وعثرت الشرطة على الجثث داخل غرفتي نوم في شقة في الطابق الأول من مبنى في موريسفيل، وكانت إحدى الجثث موجودة تحت سرير النوم.

وقالت الأم وابنتها إنهما اقترفتا فعلتهما المخيفة بزعم أن جميع الضحايا بمن فيه الطفلتين كانوا يتحدثون دائماً عن رغبتهم في الانتحار، مما دفع الجانية وابنتها إلى ” مساعدتهم على الموت. ”

ولم ينج من تلك المذبحة العائلية سوى ابن الضحية البالغ من العمر 17 عاماً، بحسب ما ذكرت مصادر الشرطة لوسائل الإعلام المحلية.