خيبري النصر يواجه زملائه السابقين في مباراة خاصة.. غدًا

نواف السالم(صدى):

يواجه عبدالله الخيبري، لاعب وسط فريق النصر، غدًا الخميس، زملائه السابقين في نادي الشباب، إذ سيلتقي الفريقين في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الخيبري، كان قد انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة ثلاث سنوات بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الشباب، إذ رفض تمديد عقدة مع الشباب بسبب اختلاف الطرفين على الأمور المادية.

وشارك الدولي البالغ 24 سنة، مع النصر لأول مرة ضد فريق اجمك الاوزبكي لصالح الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا ونال جائزة أفضل لاعب باللقاء، كما ظهر أساسيًا ضد الفيحاء بالجولة الماضية من الدوري.