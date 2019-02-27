كيفية الاستفادة من برنامج ” كفالة ” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية هل برنامج كفالة يمنح تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت اللجنة البرنامج لا يقوم بمنح التمويل مباشرة وإنما يقوم بإصدار كفالة لصالح جهة التمويل يكفل بموجبها نسبة من مخاطر التمويل الممنوحة للنشاط، وذلك لتيسير فرصة حصول النشاط على التمويل اللازم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.

وأضافت : برنامج كفالة لا يمنح تمويل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل يساعد أصحاب المنشآت في الحصول على التمويل من خلال، تقديم الكفالات اللازمة في حال طلب جهة التمويل ذلك.

وأكدت أن جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج هي المسؤولة وصاحبة القرار في منح التمويل من عدمه.