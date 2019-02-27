بالفيديو.. التحقيق مع فايز المالكي في المباحث بسبب دعمه لفقير
كشف الفنان فايز المالكي، عن تفاصيل ما حدث له بعدما دعم شخص كان يدعي الفقر، من خلال مقطع فيديو نشره على تويتر.
وأشار المالكي بإبهامه، ليوضح لمتابعيه أنه قام بوضع بصمته خلال التحقيقات معه، لاكتشاف الأجهزة المختصة أن الشخص الذي كان يطلب التبرع ليس فقيراً ولا يحتاج للدعم ، مؤكدًا أن ما حدث له كان بسبب “ رتويت ” فقط ، قائلاً: “ ما صورت الحالة ولا وقفت عليها. ”
وناشد المالكي رواد مواقع التواصل بعدم التعاطف مع أحد وعدم نشر حسابات أي حالة عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن هناك قنوات مخصصة لذلك عبر وزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال ” لو طلبوك المباحث وقالوا لك تعال فيه تحقيق هذا دعم للإرهاب ستعرف أن الله حق، مش كل مرة تسلم الجرة، توبة، المرة هذي عدت على خير المرة الجاية هيكون فيه كلبش وفرصة سعيدة. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46081 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يهديك يافايز
أنت زودتها مررررررررره
الحمدلله الدولة ماقصرت بشي
ضمان أجتماعي وحافز وجمعيات خيرية ومساعدات
وكل شي
هذي دولة العز
فتجي أنت وأمثالك وتضهرونا أمام العالم بشكل سيء وسلبي
وكأننا دولة فقيرة
وجعلتهم مننا وجبة دسمه للقنوات المعادية
يستغلون مقاطعكم لمصالحهم الشخصية
مفروض الي تستدعيك الأستخبارات
مو المباحث وبس😐