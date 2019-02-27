كوهين أمام الكونغرس: ” ترامب غشاش ومحتال وهدد مدرسته الثانوية لعدم نشر علاماته “

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير بريطانية، أن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، مايكل كوهين، سيقدم شهادة تفيد بتهديد ترامب لإدارة المدرسة الثانوية التي كان تلميذَا فيها.

وأوضحت التقارير، أن كوهين سيلغ لجنة الإشراف والإصلاح في الكونغرس مساء اليوم، بأن ترامب هدَّد إدارة المدرسة لمنعهم من الكشف عن علامته، وكيف أن ترامب وجهه آنذاك لإرسال خطابات تحذر المدرسة ثم الكلية من نشر نتائجه الدراسية.

وأشارت التقارير إلى أن هذه المعلومة الموثقة ستكون جزءًا من صورة أكبر سيرسمها كوهين لترامب على أنه ” عنصري، محتال، وغشاش “ ، وإنه كان يعرف أنّ حملته الرئاسية 2016 كانت تتواصل مع ويكيليكس من أجل إلحاق الضرر بهيلاري كلينتون.

كما من المقرر أن يخبر كوهين المشرعين كيف أنه ” يخجل “ من جهوده الرامية إلى ” حماية وترقية “ رئيسه السابق، وكذلك عن علاقة ترامب مع الروس إذ من المتوقع أن يقول كوهين: ” مرشحًا للرئاسة يعلم أن (مساعده) روجر ستون كان يتحدث مع جوليان أسانج عن إسقاط ويكيليكس من رسائل البريد الإلكتروني للجنة الديمقراطية الوطنية “ .

يذكر أن كوهين كان اعترف، الصيف الماضي، بالذنب في اتهامات بالتهرب من الضرائب، والاحتيال المصرفي، وانتهاكات تمويل الحملات فيما يتعلق بمبالغ الأموال المدفوعة إلى امرأتين هما ستورمي دانيلز وكارين ماكدوجال، عشية انتخابات عام 2016.