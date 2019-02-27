ماسك طبيعي من العدس لتقشير الجلد الميت
قدّمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، ماسكاً لتقشير الجلد الميت من الوجه من خلال العدس الذي يوجد في كل مطبخ والذي يمكنكِ تحضيره كأفضل مقشر طبيعي في المنزل :
طريقة تحضير الماسك :
– قومي بطحن العدس ليصبح ناعمًا مقدار ملعقة
– ثم أضيفي ملعقة من العسل وامزجيهما جيدًا إذا كانت العجينة سميكة أضيفي القليل من الحليب إليها.
-ثم افركي وجهك بحركات دائرية مرة بعكس عقارب الساعة ومرة أخرى مع عقارب الساعة.
-اتركيه لمدة 15 دقيقة لتمتص البشرة العسل ومن ثم اغسليه جيدًا.
-قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر على الأقل.
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