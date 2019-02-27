ماسك طبيعي من العدس لتقشير الجلد الميت

أميرة خالد(صدى):

قدّمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، ماسكاً لتقشير الجلد الميت من الوجه من خلال العدس الذي يوجد في كل مطبخ والذي يمكنكِ تحضيره كأفضل مقشر طبيعي في المنزل :

طريقة تحضير الماسك :

– قومي بطحن العدس ليصبح ناعمًا مقدار ملعقة

– ثم أضيفي ملعقة من العسل وامزجيهما جيدًا إذا كانت العجينة سميكة أضيفي القليل من الحليب إليها.

-ثم افركي وجهك بحركات دائرية مرة بعكس عقارب الساعة ومرة أخرى مع عقارب الساعة.

-اتركيه لمدة 15 دقيقة لتمتص البشرة العسل ومن ثم اغسليه جيدًا.

-قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة بعد شهر على الأقل.