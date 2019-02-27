بسبب ” حذاء ” .. ميجان ماركل تتفوه بلفظ خارج في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

أطلقت دوقة ساسكس ميجان ماركل لفظ خارج خلال زيارتها للمغرب برفقة زوجها الأمير هاري؛ وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة.

حيث عرض على ” ميجان ” زوج حذاء مصنوع بطريقة يديوية من ورق شجر النخيل، وأبدت لذلك حماساً ظاهراً؛ وهو الأمر الذي جعلها تطلق لفظاً خارجاً بطريقة عفوية.

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة ” غالا ” بنسختها الفرنسية، أن هذا اللفظ لا يستخدم عادة من قبل أفراد الأسرة الملكية البريطانية، إلا أن ذلك لم يمر مرور الكرام.

حيث كتبت مراسلة صحيفة ” دايلي مايل ” المتخصصة في الشأن الملكي: ” التقت ميجان مؤسسي علامة زاين المتخصصة في صناعة الأحذية الفاخرة بأيدي نساء ينتمين إلى المناطق الفقيرة في المغرب ” .

وتابعت: ” يتراوح ثمن هذه الأحذية بين 400 و600 جنيه استرليني.

وقد عرض عليها زوج حذاء أطلق عليه اسم El Nido مصنوع من ورق شجر النخيل وتفوهت بلفظ غير لائق ” .

وجاء ذلك خلال زيارة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للمغرب، حيث شارك الثنائي في حفل حناء شعبي في مدينة فاس، وعملت بعض النساء على رسم النقوش على يد ” ميجان ” .