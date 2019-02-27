بالفيديو.. أسيل عمران تكشف أبشع تعليق تلقته من أحد معجباتها

الرياض(صدى):

كشفت الفنانة أسيل عمران خلال حلولها ضيفة على AB Talks مع أنس بو خش عن أبشع تعليق تلقته من أحد معجباتها، قائلة إنها تلقت ذات يوم تعليقاً من متابعة جاء فيه: ” أكرهك لدرجة أتمنى إن وجهك يتشوه “.

ولفتت عمران إلى أنها دخلت إلى حساب الفتاة لتجد أنها أطلقت على نفسها لقب ” سجينة الحزن ” ، مبدية استغرابها من التسمية والتعليق في الوقت نفسه.

وكانت أسيل حققت مؤخراً نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها في فيديو كليب أغنية ” ناسيني ليه ” للفنان المصري تامر حسني، حيث أبدعت في نقل مشاعرها الصادقة في المشاهد التي عرضت على طريقة ” الفلاش باك ” وتشرح قصة حب انتهت بالفشل بسبب الكبرياء.