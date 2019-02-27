مدرب الوحدة معجب بقائمة منتخب مصر

ماجد محمد(صدى):

أبدى أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة، إعجابه بالقائمة التي اختارها خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد استدعاء قائمة الفريق الذي سيواجه النيجر ثم نيجيريا في مارس القادم، ضمن فترة التوقف الدولية للمنتخبات.

وأوضح ” ميدو ” : ” لن نتفق أبداً مع أي مدرب في اختياراته للمنتخب، خاصة إن قاعدة الاختيار واسعه جدا ومتنوعةـ ولكني معجب بفكرة استدعاء بعض من عناصر المنتخب الأولمبي، وإعطائهم فرصة التواجد مع المنتخب الأول، وسعيد بالتناغم الموجود بين جهاز المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وتوحيد طريقة اللعب في بعض الأوقات ” .

وشدد مدرب الوحدة على مزيد من التواصل بين أجهزة منتخب الفراعنة ووسائل الإعلام، من أجل شرح خطة العمل المشتركة والتحديات القادمة، متمنياً أن يتم الإعلان عن قائمتي المنتخب الأول والأولمبي من خلال مؤتمر صحفي موسع.