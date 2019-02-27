الكشف عن سعر تويوتا كورولا 2020 الجديدة كليا

طوكيو(صدى):

سعر تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً هو ما سنتحدث عنه في هذا الخبر ، بعد أن حصل فريقنا في عرب جي تي اليوم على أول معلومات رسمية تكشف عن سعر كورولا 2020 في جيلها الجديد .

اسعار تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً في الأسواق العالمية كالتالي :

سعر تويوتا كورولا 2020 القياسية نسخة كورولا L يبدأ من 19,500 دولار أمريكي أي ما يعادل 73,125 ريال سعودي .

سعر كورولا 2020 نسخة تويوتا كورولا LE يبدأ من 19,950 دولار أمريكي أي ما يعادل 74,812 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا SE 2020 مع قير CVT يبدأ من 21,950 دولار أمريكي أي ما يعادل 82,312 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا نسخة XLE يبدأ من 23,950 دولار أمريكي أي ما يعادل 89,812 ريال سعودي .

سعر كورولا 2020 نسخة XSE مع قير CVT يبدأ من 25,450 دولار أمريكي أي ما يعادل 95,437 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا هايبرد 2020 من نسخة LE يبدأ من 22,950 دولار أمريكي أي ما يعادل 86,062 ريال سعودي .

كورولا 2020

يتوجب علينا تذكيركم أن الجيل الـ 12 من سيارة السيدان اليابانية تويوتا كورولا ظهر قبل إنتهاء عام 2018 وتم إطلاق سيارة كورولا الهجينة بداية العام الجاري ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات .

ويعتمد الجيل الجديد من كورولا على قاعدة عجلات TGNA المستخدمة أيضاً في سيارة تويوتا كامري 2019 ، مما جعل سيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً أطول بمقدار 10 ملم ، وأعرض بمقدار 5 ملم ، وأقل ارتفاعاً بمقدار 45 ملم .

واستمدت سيارة تويوتا كورولا سيدان الجديدة كلياً تصميمها الخارجي من سيارتي تويوتا كامري و تويوتا افالون .

خيارات المحركات المتوفرة على سيارة تويوتا كورولا 2020 :

محرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 169 حصان و 205 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير CVT أو قير عادي من 6 سرعات .

محرك 4 سلندر سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصان .

نظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.8 لتر مع محركين كهربائيين يستمدان طاقتهم من بطارية 90 كيلوواط ، لتبلغ قوة المحركات معاً 121 حصان .

ولمن لا يعلم تعتبر سيارة تويوتا كورولا أكثر سيارة مبيعاً في العالم ، وهي تنافس كلاً من ؛ هونداي النترا ، و كيا سيراتو ، و هوندا سيفيك .