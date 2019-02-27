ضحية الاغتصاب أثناء بحثها عن فرصة عمل تكشف التفاصيل

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الطالبة المغربية، التي تعرضت للاغتصاب بعد إيهامها بإيجاد فرصة عمل عن طريق ابن أحد الأثرياء؛ حيث قالت أنها كانت رفقة صديقتها في كورنيش المضيق نهاية السنة الماضية، وتعرفت على ” ولد الفشوش ” والذي أوهمها بأنه قادر على تمكنيها من الحصول على فرصة عمل.

وأوضحت، أنها ربطت الاتصال به بعد ذلك واستفسرته بشأن وعده لها، ما جعله يحدد موعد اللقاء بينهما؛ لافتةً إلى أنه قام باستدراجها إلى مركب سياحي بدعوى تجنبه الجلوس بالمقاهي نظرا لانتمائه لأسرة معروفة، لكنها تفاجأت مباشرة بعد وصولهما لشقة بالمركب بإقدام هذا الشاب على إرغامها بالقوة على نزع ملابسها.

وأشارت الفتاة، إلى أنها حاولت إيهامه وهي تذرف الدموع بإصابتها بسرطان الرحم، لكنه هددها بالقتل وافتض بكارتها بالقوة لينقلها بعدها إلى أحد الشوارع لتتصل بصديقتها قبل الانتقال إلى دائرة أمنية بالمضيق، لتقدم شكوى ضده يتم إثرها إيقافه.

وقضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان المغربية، خلال الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، في حق حفيد أحد أغنياء المدينة، بعد اتهامه باغتصاب وافتضاض بكارة طالبة تبلغ من العمر 19 سنة، والتقط لها العديد من الصور الفاضحة.