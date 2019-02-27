إصابة ” خمسيني ” أثناء محاولته الهرب من حريق بناية بجدة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الأربعاء، في بناية بحي مشرفة شرق محافظة جدة؛ مما أدى إلى إصابة رجل في العقد الخامس من عمره أثناء محاولته الهرب؛ ليتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بجدة أجلت صباح اليوم رجلاً في العقد الخامس من عمره بعد تعرضه لإصابات؛ نتيجة حريق اندلع في الدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار.

وأشار ” سرحان ” إلى أنه تم إسعاف الرجل في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر، واستدعت حالته الصحية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفًا: ” إن الحريق تسبب في تصاعد كميات كبيرة من الدخان غطت أرجاء الدور الثالث، وتسربت لأروقة أدوار البناية، مما دفع فرق الإنقاذ إلى إخلاء قاطنيها كعمل احترازي؛ حفاظاً على سلامتهم ” .

واستطرد: ” تابعت فرق الإطفاء أعمالها في موقع الحادث من خلال تحديد مصدر الحريق ومكافحته، ومع الانتهاء من أعمال إخماد الحريق تمت تهوية الموقع، وسحب الأدخنة من كل أروقة البناية والممرات، فيما أنهت فرق الإنقاذ أعمالها في تمشيط البناية، والتأكد من عدم وجود محتجزين أو مصابين خلف الأدخنة المتصاعدة ” .

وأكد على إصابة رجل في العقد الخامس، بعد محاولته الهروب إلى سطح غرف تقع في ارتداد البناية، حيث أدّت محاولة النجاة إلى إصابته برضوض نُقِل على إثرها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ لافتًا إلى إن فريق التحقيق باشر أعماله؛ لمعرفة أسباب نشوب الحريق بعد تحديد نقطة بدايته بداخل غرفة بالدور الثالث، وما زالت أعمال التحقيق جارية.