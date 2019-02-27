بالفيديو.. لحظة انفجار القطار في محطة مصر 

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة الاصطدام المروّع للقطار في محطة رمسيس وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ما نتج عنه وقوع عشرات الضحايا.

وبدا في الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، القطار يتقدم بسرعة قبل الاصطدام بالمحطة وتناثر الشظايا التي حجبت الرؤية.

وظهر في الفيديو انفجار وألسنة لهب، نجمت عن اصطدام القطار بخزان وقود موجود في المحطة، وأدى الحادث لمصرع 25 شخصا، وأكثر من 40 مصابا.

وأخلت هيئة السكة الحديدية مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا، ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى موقع الحادث، وتعهد بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في أي تقصير أو إهمال.