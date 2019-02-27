ليفربول مصدوم من تعاقد بايرن ميونيخ مع مهاجم لايبزيج الألماني

نواف السالم(صدى):

تعاقد بايرن ميونخ مع مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، تيمو فيرنر، الذي كان يرغب مسئولو ليفربول في ضمه لسد العجز الشديد في خط هجوم ”الريدز“.

ووافق فيرنر على الانضمام إلى بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الجاري، ولا يتبقى سوى الاتفاق بين إداراتي العملاق البافاري ونادي لايبزيغ على قيمة الصفقة، حيث ينتهي عقد فيرنر، البالغ من العمر 22 عامًا، مع لايبزيغ في منتصف عام 2020.

وكان فيرنر شارك هذا الموسم في 21 مباراة، حيث أحرز خلالها 13 هدفًا، وصنع 3 أخرى، ويحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، البوندزليغا، برصيد 11 هدفًا.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ وليفربول، يوم الأربعاء 13 مارس المقبل، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بملعب أنفيلد بالتعادل السلبي.