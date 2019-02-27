بالصور.. إزالة دودة ضخمة من حلق رجل بعد شكواه من السعال لأكثر من شهرين

بكين(صدى):

استطاع الأطباء إزالة دودة حيّة ضخمة من حلق رجل بعد أن اشتكى لأكثر من شهرين من السّعال.

وأظهرت لقطات مقزّزة للحظة إزالة دودة يبلغ طولها 10 سنتيمترات بسحبها من حلق رجلٍ متقاعد، حيث حاول علاج حكّة في الحلق وسعال دموي لمدة شهرين، لكن تمّ تشخيص حالته بشكل خاطئ مراراً وتكراراً.

هذا وقد تمّ حلّ اللغز في النهاية على يد أخصائيين في مستشفى للطب الصيني التقليدي في مدينة ييبين بالصين، حيث اكتشف على الفور “دودة” ضخمة تعيش على جدران القصبة الهوائية، واستطاع سحبها في النهاية بملقاط.

ويُعتقد أنه كان يتناول بيض الديدان من خلال شرب مياه غير نظيفة، والتي نمت في حلقه وتغذت على دمه لمدة شهرين، وازداد حجمها حتى بلغت 10 سنتيمترات.