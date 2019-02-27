بالصورة.. كيم كارديشيان وزوجها يدعيان الفقر

واشنطن(صدى):

نشرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة “كيم كارديشيان” صورة غريبة بصحبة زوجها مغني الراب “ كاني ويست ” تسببت في جدل كبير بسبب إدعائهما الفقر فيها رغم أن ثروتهما تتخطى 350 مليون دولار .

وأظهرت الصورة ” كيم ” البالغة من العمر 39 عام وهي تجلس مع زوجها 41 عام في مطبخ متواضع يعود للخمسينيات وبينما كانت ” كيم ” تجلس بشكل تلقائي وهي تراقب زوجها ، كان يشرب الحليب من زجاجة أمامه ووعاء بلاستيكي .

وكشفت صحيفة ” ديلي ميل ” أن الصورة تم إلتقاطها في أحد الإستديوهات ، بينما يعيش النجمان في قصر كالاباساس الخيالي .

وسخر المتابعون من الصور فقال أحدهم : أحب ذلك عندما تتظاهرين أنك من الطبقة الوسطى ، بينما قال آخر : أتمنى لو أستطيع التظاهر بأنني فقير بدلاً من أن أكون فعلاً ، وغيرها من التعليقات .